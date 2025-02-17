Rum partisi AKEL'den KKTC'ye ağır baskı: Din Kültürü dersleri hedefte

AKEL Partisi KKTC'de milli ve manevi değerleri hedef alıyor.
Kıbrıs Rum Kesimi’nin sol çizgideki siyasi partisi AKEL, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) eğitim sistemine yönelik siyasi müdahale girişimlerini artırdı. Yerel basında yer alan haberlere göre, AKEL, KKTC müfredatında yer alan ve Kıbrıslı Türk gençlerine milli-manevi değerleri aşılamayı hedefleyen 4. ve 5. sınıf Din Kültürü derslerinin kaldırılması için uluslararası platformlarda baskı oluşturuyor. Son olarak müfredatta olmasına rağmen din derslerine öğretmenlerin girmesi engellenerek derslerin boş geçmesi sağlanıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
’nde yer alan haberlere göre, Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütlerinin basın bildirisinde, sivil toplum kuruluşları AKEL ve KTÖS”ün bu engelleyici eylemlerini Kıbrıs Türk halkının kimliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.
AB'ye şikayet ettiler
AB'ye şikayet ettiler
AKEL yetkilileri Türkiye’nin KKTC eğitim sistemine katkılarını "endişe verici" olarak tanımlayarak, konuyu Avrupa Birliğine şikayet etti.
"Kabul edilemez bir siyasi provokasyon"
"Kabul edilemez bir siyasi provokasyon"
KKTC Eğitim Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşları, AKEL’in bu girişimlerini
"kabul edilemez bir siyasi provokasyon"
olarak değerlendiriyor. Yetkililer,
"Din Kültürü dersleri, gençlerimizin ahlaki ve kültürel kimliğinin temel taşıdır. Hiçbir dış müdahale, eğitim politikalarımızı belirleme hakkımızı engelleyemez"
açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra AKEL’le işbirliği içinde hareket eden KTÖS sendikası da protesto edildi.
AKEL’in BM ve AB nezdinde yürüttüğü lobi faaliyetleri, KKTC’nin tanınmamış statüsünü istismar ederek eğitimde
'asimile politikaları'
dayatmayı amaçlamakta.
Sosyal medyada büyük tepki
Sosyal medyada büyük tepki
KKTC halkı, sosyal medyada #MilliDeğerlerimizeSahipÇıkıyoruz etiketiyle AKEL’in baskılarına karşı tepkisini şu sözlerle gösteriyor;
"KKTC’nin egemen kararlarına yönelik bu tür müdahaleler, Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe sayan bir tutumdur. Din Kültürü dersleri, gençlerimizin köklerine bağlı yetişmesi için vazgeçilmezdir. Uluslararası toplum, AKEL’in bu siyasi oyunlarına prim vermemelidir!"
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#din dersi
#Rum kesimi