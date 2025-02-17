Rum partisi AKEL'den KKTC'ye ağır baskı: Din Kültürü dersleri hedefte

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

’nde yer alan haberlere göre, Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütlerinin basın bildirisinde, sivil toplum kuruluşları AKEL ve KTÖS”ün bu engelleyici eylemlerini Kıbrıs Türk halkının kimliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.