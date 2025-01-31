Türkiye'den KKTC'yi hiçe sayan BMGK kararına tepki

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs Adası'ndaki BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıl uzatmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu kararın bir kez daha Kıbrıs Türk tarafının onayı alınmadan verildiği belirtildi. KKTC'nin bu çerçevede atacağı adımların desteklendiği belirtilen açıklamada, "BMGK'yi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." denildi.
"Kıbrıs Türk halkının onayı bu defa da alınmadı"
BM, Rumlara danışıp Türklere danışmadı
BMGK'nin tek taraflı skandal kararına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de (KKTC) açıklama yapıldı.
Karar alınırken KKTC tarafının onayının alınmadığı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Rum tarafına gayriyasal bir şekilde "devlet" muamelesi gösterdiği aktarılan açıklamada, BM Barış Gücünün görev süresini uzatan kararlarının KKTC tarafından kabul edilmeyeceği kaydedildi.
"Unutulmamalıdır ki, Barış Gücü'nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeni, alınan kararlara itirazlarımıza rağmen makamlarımızın iyi niyetle işbirliği yapmasıdır. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BMBG'nin görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde 'Kıbrıs Hükümeti'nden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini yalnızca meşru bir temele dayandırarak sürdürmesi gerektiğini ise bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."