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Türkiye'den KKTC'yi hiçe sayan BMGK kararına tepki

Türkiye'den KKTC'yi hiçe sayan BMGK kararına tepki

23:2031/01/2025, Cuma
G: 31/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, BMGK'ye Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünü tescil etme çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, BMGK'ye Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünü tescil etme çağrısında bulundu.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs Adası'ndaki BM Barış Gücü'nün görev süresini bir yıl uzatmasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu kararın bir kez daha Kıbrıs Türk tarafının onayı alınmadan verildiği belirtildi. KKTC'nin bu çerçevede atacağı adımların desteklendiği belirtilen açıklamada, "BMGK'yi Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz." denildi.

Türkiye,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC)
onayını almadan Kıbrıs Adası'ndaki
BM Barış Gücü
'nün görev süresini uzatan Birleşmiş Milletler'e (BM) tepki gösterdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),
Kıbrıs Adası
'nda bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (BMBG) görev süresinin 31 Ocak 2026 tarihine kadar bir yıl süreyle uzatılması yönünde karar aldı.
Dışişleri Bakanlığı
, söz konusu skandal karara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının onayı bu defa da alınmadı"

Açıklamada, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının söz konusu kararla ilgili olarak yaptığı açıklamayı desteklediği belirtildi ve "
BM Barış Gücü'nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır.
" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:
"
BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarındaki faaliyetlerinin münhasıran KKTC makamlarının iyi niyeti çerçevesinde yürütülebildiğini hatırlatıyor, anılan faaliyetlerin devamı için hukuki bir zeminin süratle tesisinin elzem olduğunu vurguluyoruz. KKTC tarafının bu çerçevede atacağı adımlara tam destek vereceğimizin altını çiziyoruz. Diğer yandan, BM Güvenlik Konseyi'nin, Barış Gücü'nün görev süresini uzatan bu yılki kararında da raf ömrü tükenmiş ve olası bir çözüm bağlamında gündemden düşmüş olan çözüm modellerine atıfta bulunma ısrarını sürdürmesinden derin hayal kırıklığı duyuyoruz. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak sahadaki gerçekler temelinde bulunabilir. BM Güvenlik Konseyi'ni bu gerçeği kabul etmeye ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye çağırıyoruz.
"

BM, Rumlara danışıp Türklere danışmadı

BMGK'nin tek taraflı skandal kararına ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de (KKTC) açıklama yapıldı.

Karar alınırken KKTC tarafının onayının alınmadığı belirtilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs Rum tarafına gayriyasal bir şekilde "devlet" muamelesi gösterdiği aktarılan açıklamada, BM Barış Gücünün görev süresini uzatan kararlarının KKTC tarafından kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Kıbrıs'ta 61 yıldır görev yapan BMBG'nin artık sürdürülemez statükonun temsilcisi haline geldiği ve Ada'daki iki tarafa eşit davranma ve anlaşmazlıklara adil çözüm bulma gibi temel görevlerini yerine getiremediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Unutulmamalıdır ki, Barış Gücü'nün KKTC sınırları içinde faaliyet göstermesinin en önemli nedeni, alınan kararlara itirazlarımıza rağmen makamlarımızın iyi niyetle işbirliği yapmasıdır. Güvenlik Konseyi, Kıbrıs Türk tarafının onayını almadan Barış Gücü'nün görev süresini uzatarak aynı hatayı tekrar etmiştir. BMBG'nin görev yönergesinin uzatılmasına dair sözde 'Kıbrıs Hükümeti'nden alınan rızaya yapılan atıf kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafının iradesini ve varlığını yok sayan bu yaklaşımı kesinlikle reddediyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta egemenlik, Kıbrıs Türk halkına ve onun devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Barış Gücü'nün ülkemizdeki faaliyetlerini yalnızca meşru bir temele dayandırarak sürdürmesi gerektiğini ise bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz."



#Kıbrıs Adası
#BM Barış Gücü
#Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
#Dışişleri Bakanlığı
#KKTC

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