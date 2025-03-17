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Şaibe için dava açtı görevden el çektirildi

Şaibe için dava açtı görevden el çektirildi

04:0017/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Yılmaz Özkanat
Yılmaz Özkanat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, üyeler ve kurultay delegeleri üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.

Delegelere yönelik son baskı uygulamasının adresi ise Batman oldu. Batman İl Başkan Yardımcısı ve Kurultay Delegesi Yılmaz Özkanat, şaibe iddiaları üzerine 38’inci Olağan Kurultay ile ilgili dava açınca görevinden el çektirildi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla öne çıkan Özkanat, toplantılara katılmadığı iftirasıyla görevden alındığını söyledi. Buna dair belgeyi de paylaşan Özkanat, şu ifadeleri kullandı: “Madem onlar söylemiyor o zaman ben dile getireyim; CHP’nin hakikati ve geleceği için 38. Olağan Kurultay ile ilgili açmış olduğum davadır. Ben tamamen partimin çıkar ve yararını göz önünde bulundurarak, o süreçte görmüş olduğum rüşvet ve şaibeleri dile getirdim. Asla da pişman değilim.”




#Siyaset
#CHP
#Yılmaz Özkanat

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