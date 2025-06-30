Sakarya-Bilecik yangını kontrol altında: Yağmur ekiplerin işini kolaylaştırdı

Sakarya Taraklı’da 27 Haziran’da başlayan ve rüzgârın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde dokuz köyü etkisine alan orman yangını, üçüncü günün sonunda kontrol edilmeğe başlandı. Yangının kontrolünde, dün sabah yağan yağmurun etkisi oldu. Bilecik’te onlarca ev kül oldu ya da kullanılamaz hale geldi.
Türkiye’nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele kesintisiz sürüyor. Sakarya'da başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan orman yangını 3. günde büyük oranda kontrol altına alındı. Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Paşalar mevkiinde 27 Haziran’da başlayan orman yangını, rüzgârın etkisiyle hızla Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köye sıçradı. Köylerde bulunan evlerin büyük bir kısmı zarar görürken, bölge sakinleri ve hayvanlar ekipler tarafından güvenli bölgelere tahliye edildi.
35 KİLOMETRELİK ALANDA ETKİLİ OLDU
Yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan yangına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan helikopter, uçak ve İHA'lar ile 1000'in üzerinde personelle müdahalede bulunuldu. Üç gündür havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda, yangın dün sabah yağmurun da etkisiyle büyük oranda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri alevlerin etkisini yitirdiği alanlarda soğutma işlemleri gerçekleştirdi. Ekipler, kontrol altına alınan ancak sarp arazide farklı bölümler halinde devam eden yangın alanlarında ise söndürme çalışması yürüttü.
2 BİN 650 SORTİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söndürme ve soğutma çalışmalarının önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı. Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.
Yumaklı, “Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı” dedi.
520 HEKTAR ETKİLENDİ
Bilecik Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi, yangında büyük zarar gördü. 70 kişinin yaşadığı, 30 hanenin yer aldığı mahallede kullanımda olan 20 haneden 15'i yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında mahalledeki 899 büyükbaş ve küçükbaş hayvandan 35'i telef oldu. Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, yangının yaklaşık olarak 520 hektar alanı etkilediğini bu alanın yaklaşık 380 hektarının orman, 140 hektarının da tarım arazisi olduğunu söyledi.
47 yapı yıkıldı
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi. Bakan Kurum, orman yangınlarını ilk dakikadan itibaren takip ettiklerini belirtti. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti: “2 ilçedeki 3 köyde 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23'ü ev ve biri cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır.”
17 şüpheli gözaltında
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-28 Haziran arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 zanlının gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Tunç, şunları ifade etti: “Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır.”