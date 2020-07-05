Sakarya'da fabrikanın içinden çekilen görüntüler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi

Fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edilmişti. 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu patlamanın 3’üncü gününde sabahın ilk ışıkları ile birlikte ekipler çalışmalarını tekrar başlattı.

OYNAT 01:00 Patlamadan sonra fay hattını andıran 100 metrelik yarık oluştu Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı. BiP'te paylaş

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Bölgede sabah saatlerinde başlayan arama tarama ve kriminal inceleme ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İHA Fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

GÜNDEM Havai fişek faciası: Yaralı kurtulan işçi patlamanın nedenine ilişkin tahminde bulundu

Patlama anından itibaren kayıp olan vatandaşları bulmak için seferber olan ekipler arama çalışmalarına devam ederken, iş makineleri ise bölgede enkaz kaldırma işlemlerini sürdürüyor.

İHA

Öte yandan, patlama sonrası bazı vatandaşların kaçtığı güzergahlarda kanlı eşyalar görülürken, fabrika yakınlarında bulunan bir barakanın ise patlamanın etkisiyle dağıldığı görüldü.

İHA fabrika içi ve çevresinde oluşan hasar, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

OYNAT 00:40 Hendek'te havai fişek fabrikasının yakınından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangının ardından patlama meydana geldi. Olay yerine yakın bir noktadan çekilen görüntülerde patlamaların devam ettiği görülürken fabrikaya çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. Kentin genelinde duyulan patlamada gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, patlamanın saat 11:15 civarlarında gerçekleştiği belirtiliyor. BiP'te paylaş

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