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Sanat akademisinden renkli yıl sonu sergisi

Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri törenle açıldı.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Pendik Sanat Akademisi sergisi.

Pendik Sanat Akademisi sergisi.

Sergilerin ilk etabında hat, tezhip, minyatür, çini, kat-ı, ebru ve sedef kakma eserleri sanatseverlerle buluşturuluyor. Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri; hat, tezhip, minyatür, çini, kat-ı, ebru ve sedef kakma sergisi ile başladı. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde yapılan törenle açılan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 02 -13 Haziran tarihlerinde devam edecek Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri’nde kursiyerlerin çalıştığı 250 eser sergileniyor. Kursiyerler yıl boyunca kurslarda emekleriyle ürettikleri eserleri sergiliyor.



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