Sanat akademisinden renkli yıl sonu sergisi

Marmara'da kirliliğin önüne geçmek için deniz uçağıyla denetimler yapılıyor, kirliliğe sebebiyet veren deniz araçları tespit edilip ceza uygulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına ocak ayından bu yana Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da denetim uçuşuna başladı.