Sanat akademisinden renkli yıl sonu sergisi

Pendik Sanat Akademisi sergisi.
Sergilerin ilk etabında hat, tezhip, minyatür, çini, kat-ı, ebru ve sedef kakma eserleri sanatseverlerle buluşturuluyor. Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri; hat, tezhip, minyatür, çini, kat-ı, ebru ve sedef kakma sergisi ile başladı. Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde yapılan törenle açılan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 02 -13 Haziran tarihlerinde devam edecek Pendik Sanat Akademisi Yıl Sonu Sergileri’nde kursiyerlerin çalıştığı 250 eser sergileniyor. Kursiyerler yıl boyunca kurslarda emekleriyle ürettikleri eserleri sergiliyor.