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Savaş'a destek yok

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 28/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:27 - 28/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Lütfü Savaş.
Lütfü Savaş.

CHP’de aday tespitinde Lütfü Savaş ile yönetimi karşı karşıya getiren Hatay’da kriz eksik olmuyor. Bu defa eski ile yeni yönetim arasında “Savaş yalnız bırakıldı” tartışması yaşanıyor. Savaş’ın çevresi, seçim sürecinde CHP Genel Merkezi’nden üst düzey bir ismin sahaya inmemiş olmasından rahatsız. Genel Başkan Özel, en son 6 Şubat’ta Hatay’ı ziyaret etmişti. 17 Mart’ta Osmaniye, Adana’ya giden Özel’in seçimlerin bıçak sırtı geçmesi beklenen Hatay’ı programına eklememesi dikkat çekmişti.




#Yerel Seçim
#Lütfü Savaş
#CHP
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