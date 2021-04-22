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Gündem Savcı peşini bırakmıyor Beraat kararına itiraz
ANKARA

​Savcı peşini bırakmıyor: Beraat kararına itiraz

Savcı peşini bırakmıyor: Beraat kararına itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Kamışlık, HDP eski milletvekili Tuma Çelik için verilen beraat kararına itiraz etti. Savcı, Çelik için verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Savcı peşini bırakmıyor: Beraat kararına itiraz
Tuma Çelik

HDP eski Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K isimli kadına cinsel saldırı gerçekleştirdiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararına itiraz etti.

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KARAR USULE AYKIRI

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Kamışlık’ın imzasını taşıyan itiraz dilekçesinde, “Sanığın milletvekili olması ve mevcut statüsü, suçun işleniş biçimi, suç konusu önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, olayın oluşuna ve sanığın kastının yoğunluğuna göre sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmesi gerekirken beraat şeklinde karar verilmişse de ilgili karar usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı istinaf ediyoruz” denildi. Dilekçede, gerekçeli kararın mahkemeye tebliğ edilmesinin ardından, istinaf gerekçelerinin mahkemeye sunulacağı belirtildi.

HDP'li Tuma Çelik’in beraat kararı istinaf mahkemesine gidiyor
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HDP'li Tuma Çelik’in beraat kararı istinaf mahkemesine gidiyor

HDP’NİN TECAVÜZCÜ VEKİLİ

Çelik, mağdur D.K ile yerel seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirdiği bir ev ziyareti sırasında tanıştı. D.K’yı parti çalışmalarına davet eden Tuma Çelik, bu teklifi, “siyasetten anlamıyorum, ailevi sorunlarım var” diyerek reddeden mağdur kadını 1 hafta sonra arayarak görüşmek istedi. Olayın yaşandığı yerde mağdur D.K’ya ait kan örnekleri bulundu. D.K hayatını alt üst eden bu olaydan sonra eşinden ayrılarak, çocuklarını da göremez hale geldi.

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