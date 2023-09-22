Sele karşı ‘anons’lu uyarı geliyor

Türkiye’deki barajlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından anlık takip ediliyor. Barajların yapı sağlığı düzenli aralıklarla denetleniyor. Bu takibin yanı sıra şu an proje aşamasında olan uyarı sistemleri de devreye alınacak.

Başta Karadeniz’deki dere yatakları olmak üzere baraj bulunan tüm bölgelerde bulunacak uyarı sistemleri ile tehlike durumunda vatandaşların bölgeden ayrılması gerektiğine yönelik anonslar yapılacak. Yağışın şiddetine ve toplanma süresine göre anonsun ne kadar süre önce yapılacağı belirlenecek. Anons sistemi ile insanların risk bulunan alanı boşaltma fırsatı olacak. Proje kapsamında AFAD hem DSİ hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışacak. Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda AFAD anonsları yapacak.