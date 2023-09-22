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Sele karşı ‘anons’lu uyarı geliyor

Libya’da Daniel Fırtınası sonucu iki baraj çöktü. Yaşanan felaket Türkiye’deki barajların dayanıklılığını gündeme getirdi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda AFAD anonsları yapacak.

Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda AFAD anonsları yapacak.

Türkiye’deki barajlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından anlık takip ediliyor. Barajların yapı sağlığı düzenli aralıklarla denetleniyor. Bu takibin yanı sıra şu an proje aşamasında olan uyarı sistemleri de devreye alınacak.


RİSK ALTINDAKİ ALANLAR BOŞALTILABİLECEK

Başta Karadeniz’deki dere yatakları olmak üzere baraj bulunan tüm bölgelerde bulunacak uyarı sistemleri ile tehlike durumunda vatandaşların bölgeden ayrılması gerektiğine yönelik anonslar yapılacak. Yağışın şiddetine ve toplanma süresine göre anonsun ne kadar süre önce yapılacağı belirlenecek. Anons sistemi ile insanların risk bulunan alanı boşaltma fırsatı olacak. Proje kapsamında AFAD hem DSİ hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışacak. Meteoroloji’den gelen bilgiler doğrultusunda AFAD anonsları yapacak.


Sel acısı
Sel acısı

İstanbul'da aniden bastıran yağış bir saatte Başakşehir, Küçükçekmece ve Arnavutköy'ü göle çevirdi. 2 kişi sel sularına kapılarak can verdi. Akşam saatlerinde başlayan yağış sonrasında üç ilçede binden fazla ev ve iş yerini su bastı, dereler taştı, vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 1 saatte metrekare başına 128 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ile İğneada beldesinde etkili olan sağanak, dereleri taşırdı. Demirköy'de, orman içindeki turistik bungalov evlerin bulunduğu kamp alanı sular altında kaldı. Bungalov evler taşkında kağıt gibi sürüklendi. Sele kapılan 3 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan 4 kişi ise 200 kişilik ekiple aranıyor.

#sel
#Libya
#baraj
2 saat önce
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