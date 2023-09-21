Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak ulaştı.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki Derne kentinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve büyük yıkıma yol açan sel felaketinin nedenlerine ilişkin kapsamlı bir uluslararası soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Konsey açıklamasında, "Derne'nin afet bölgesi ilan edilmesi ve bu konuda uluslararası bir karar alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması" gerektiğini belirtti.