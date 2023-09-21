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Dünya

Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak ulaştı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sel felaketi sebebiyle şu ana kadar 24 ülkeden toplam 59 yardım uçağının ulaştığı bildirildi. "Son olarak Türk Kızılayı, 150 tondan fazla çeşitli yardım malzemesi ulaştırdı." bilgisi verilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan 90 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan 5'inci, Kuveyt'ten 10 ton gıda ve acil yardım malzemesi bulunan 7'nci uçağın ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Afra Betül Özdemir
09:35 . 21/09/2023 Perşembe
AA
Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak ulaştı.

Libya'ya insani yardım amaçlı 24 ülkeden 59 uçak ulaştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) bağlı "Hükümetimiz" adlı Facebook sayfasındaki basın açıklamasında, ülkeye 24 ülkeden yardım geldiği, toplam 59 uçak ve 6 insani yardım gemisi ulaştığı kaydedildi.


"Son olarak Türk Kızılayı, 150 tondan fazla çeşitli yardım malzemesi ulaştırdı."
bilgisi verilen açıklamada, Suudi Arabistan'dan 90 ton gıda ve barınma malzemesi taşıyan 5'inci, Kuveyt'ten 10 ton gıda ve acil yardım malzemesi bulunan 7'nci uçağın ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Libya'ya yardım taşıyan diğer ülkelere ilişkin bilgi verilmedi.



Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel Fırtınası", 10 Eylül'de Libya'nın doğusundaki Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sele yol açmıştı.


Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.


Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, dün, Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu duyurmuştu.




#Libya
#Sel
#Yardım
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