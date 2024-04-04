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Sessiz moda geçti

CHP’nin sürpriz 31 Mart sonucu parti içi hesapları da değiştirdi. Eski lider Kılıçdaroğlu, yönetimi radarında tutarak partiye mesajlarını kendisine yakın vekiller ve genel merkezdeki isimler üzerinden verecek.

Mehmet Güney
04:00 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:39 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de seçim sonuçlarıyla beraber oluşan parti içi yeni dengelerin en önemli ayağını oluşturan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin alacakları pozisyon şekillenmeye başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP’nin seçimlerde aldığı oy oranın en büyük payını Kılıçdaroğlu’nun liderlik döneminde özellikle 2014 sonrasında izlenen politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar bu nedenle 31 Mart başarısını önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’na mal ediyor.

SAĞA AÇILIMIN MEYVESİ

Bu dönemde CHP’nin sağa açıldığı, klasik kodlarından arınarak merkez siyaseti izlediği belirtiliyor. Olağanüstü bir kongre için şimdilik kendisini sessize aldığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki vereceği mesajları kendisine yakın milletvekilleri ve genel merkezdeki isimler üzerinden paylaşacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde parti içine dönük herhangi bir mesaj vermeyecek.



#Yerel Seçim
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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