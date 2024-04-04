Sessiz moda geçti

CHP’de seçim sonuçlarıyla beraber oluşan parti içi yeni dengelerin en önemli ayağını oluşturan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin alacakları pozisyon şekillenmeye başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP’nin seçimlerde aldığı oy oranın en büyük payını Kılıçdaroğlu’nun liderlik döneminde özellikle 2014 sonrasında izlenen politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar bu nedenle 31 Mart başarısını önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’na mal ediyor.
SAĞA AÇILIMIN MEYVESİ
Bu dönemde CHP’nin sağa açıldığı, klasik kodlarından arınarak merkez siyaseti izlediği belirtiliyor. Olağanüstü bir kongre için şimdilik kendisini sessize aldığı öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki vereceği mesajları kendisine yakın milletvekilleri ve genel merkezdeki isimler üzerinden paylaşacağı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu, kamuoyu önünde parti içine dönük herhangi bir mesaj vermeyecek.