Sessiz moda geçti

CHP’de seçim sonuçlarıyla beraber oluşan parti içi yeni dengelerin en önemli ayağını oluşturan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinin alacakları pozisyon şekillenmeye başladı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP’nin seçimlerde aldığı oy oranın en büyük payını Kılıçdaroğlu’nun liderlik döneminde özellikle 2014 sonrasında izlenen politikaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu’na yakın kurmaylar bu nedenle 31 Mart başarısını önceki genel başkan Kılıçdaroğlu’na mal ediyor.