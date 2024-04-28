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Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini 'ÇandAmed' olarak değiştiren DEM'li belediyeye AK Parti'den tepki: Bu ihanetten vazgeçin!

DEM’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının '7 Güzel Adam'ından biri olarak sayılan Sezai Karakoç'un isminin verildiği Kongre Merkezi’nin ismini "ÇandAmed" olarak değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Diyarbakırlı ünlü şair Karakoç'un isminin verildiği kongre merkezinin ismini “ÇandAmed” olarak duyurmaya başlamasına Diyarbakır AK Parti’den tepki geldi. Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, "Halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

16:08 - 28/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı "9.Amed Tiyatro Festivali" duyurusu yaptı.


'Sezai Karakoç' ismini değiştirdiler

22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyurulan festival yerleri arasında ÇandAmed (Kongre Merkezi) gösterildi. "ÇandAmed" olarak isimlendirilen yere aslen Diyarbakırlı olan Sezai Karakoç'un ismi verilmişti.



Oldu bittiye getirdiler

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değiştiren DEM'li belediyenin isim değişikliği için Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını alması gerekiyordu. Öncesinde böyle bir tavır alınması, DEM’li belediyenin 'oldu bitti ile isim değişikliğini yapması' olarak yorumlandı.



AK Parti'den tepki

Diyarbakır AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Raşit Ocak, sosyal medya platformu X’de yaptığı paylaşımında,
“Diyarbakırlı olan rahmetli Sezai Karakoç siyaset üstüdür, şair, yazar ve fikir insanıdır. Edebiyatımızın müstesna ismi, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç’un isminin Kültür Merkezimize verilmesi halkımızın ortak iradesi, ortak kararıdır. DEM’li belediyenin 'oldu bitti’ ile Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değişmeye kalkması, Diyarbakırımıza, sanatımıza, özümüze, kültürümüze ve halkımıza ihanettir, bu ihanetten vazgeçin!”
dedi.





#Diyarbakır
#DEM
#Sezai Karakoç
#AK Parti
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