Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini 'ÇandAmed' olarak değiştiren DEM'li belediyeye AK Parti'den tepki: Bu ihanetten vazgeçin!

31 Mart seçimlerinin ardından DEM Parti'nin yönetimine geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı "9.Amed Tiyatro Festivali" duyurusu yaptı.
'Sezai Karakoç' ismini değiştirdiler
22 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyurulan festival yerleri arasında ÇandAmed (Kongre Merkezi) gösterildi. "ÇandAmed" olarak isimlendirilen yere aslen Diyarbakırlı olan Sezai Karakoç'un ismi verilmişti.
Oldu bittiye getirdiler
Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nin ismini sessiz sedasız değiştiren DEM'li belediyenin isim değişikliği için Büyükşehir Belediyesi Meclis kararını alması gerekiyordu. Öncesinde böyle bir tavır alınması, DEM’li belediyenin 'oldu bitti ile isim değişikliğini yapması' olarak yorumlandı.