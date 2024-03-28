SGK’nın parasının üstüne yattılar

Seçim yarışında popülizmin zirvesine çıkan CHP’li belediyeler, emekli seçmene şirin gözüküp prim yapmaya çalışıyor. Ancak CHP’li belediyelerin çalışanları için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) milyarlarca TL prim borcu taktığı ortaya çıktı. Bu gerçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, SGK’ya en borçlu 5 belediyenin CHP yönetimindeki kentler olduğunu açıklamasıyla gündeme geldi. Işıkhan, iştirakleriyle birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan prim borcunun 4,5 milyar TL’ye ulaştığı bilgisini vermişti.

TOPLAM BORÇ 13,5 MİLYAR TL

Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, SGK’ya en fazla borcu olan belediyeler sırasıyla Ankara Büyükşehir, İzmir Büyükşehir, Adana Büyükşehir, Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB). Söz konusu 5 belediyenin toplam borcunun 13,5 milyar TL’yi bulduğu öğrenildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Adana Bş. Bld. Başkanı Zeydan Karalar

SGK’YI ZORA SOKUYOR

Topladığı primler ve hazine desteğiyle milyonlarca emekliye maaş ödeyen SGK’nın açığı da bu nedenle yıldan yıla büyüyor. Önceki yıl 168 milyar TL olan görev zararı, geçen yıl 494 milyar lirayı aşıp yarım trilyon liraya yaklaştı. Mevzuat gereğince SSK’nın milyarlarca TL’yi bulan prim tahsilatı için, haciz seçeneği bulunuyor. Ancak kurumun, vatandaşların mağdur olmaması için bu yönde bir tasarrufta bulunmadığı bildirildi.

Kadro şişik!

Prim borcunda 4,5 milyar TL ile borç rekortmeni olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin personel sayısı artıyor. Belediyenin 2019'da 3 bin 642 olan personel sayısı, iştirak şirketleri hariç 4 bin 120'yi aşmış durumda.















