Sıcaklarda et ve tavuğa dikkat

Sıcak havaların etkisiyle besin zehirlenme vakaları arttı. Birçok bakteri parazitin besin zehirlenmesine yol açtığını belirten Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdenç Turşak, “Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yıkanmamış meyve ve sebzelere çok dikkat etmek gerekiyor. Burada en sık karşılaşılan bakterilerden biri stafilokok olarak adlandırılıyor. Bu bakteriler en fazla et ve et ürünlerinden hem de süt ve süt ürünleriyle bulaşıyor” dedi.

BULANTI, KUSMA, KARIN AĞRISI

Sıcak yaz günlerinde et, et ürünlerine dikkat edilmesini tavsiye eden Turşak, “Yaz aylarında tüketimi daha fazla hem de fiyatının uygun olması nedeniyle en fazla tavuk ve tavuk ürünlerinde zehirlenme görülüyor. Kremalı süt ve süt ürünleriyle yapılan yiyecekleri tüketen kişilerde de stafiloloklara bağlı besin zehirlenmesi görüyoruz” diye konuştu. Turşak, bu bakteri nedeniyle yaşanan besin zehirlenmelerinde bulantı, kusma, karın ağrısı, şiddetli halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin gözlendiğini anlattı.

KANLI İSHAL GÖRÜLÜYOR

Stafilokok bakterisinin yanı sıra şigella bakterisinin de besin zehirlenmesine yol açtığına vurgu yapan Turşak, bu bakteride de benzer şikayetlerin gözlendiğini anlattı. Turşak, şigella bakterisinin et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile iyice yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaşabildiğini söyledi. Bu bakterinin diğer bakteriyle benzer hastalık belirtilerine yol açtığını hatırlatan Turşak, şigella bakterisi nedeniyle kanlı ishal vakalarının da sıkça görüldüğünü dile getirdi. Kanlı ishal vakalarının ciddi bir klinik vaka olduğunu hatırlatan Turşak sözlerini şöyle sürdürdü: “Kanlı ishal vakalarında damardan eksik sıvının tamamlanması ve etkene yönelik antibiyotik tedavisinin verilmesi gerekiyor. Çok şiddetli semptomları, şikayetleri olan hastaların yatırılarak tedavi edilmesi de gerekebiliyor.”

BEKLEYEN KONSERVE ÖLÜM SAÇIYOR

Diğer ölümcül sonuçlara yol açabilecek bakterinin clostridium botulinum olduğunu vurgulayan Turşak, “Sıklıkla konserve yiyeceklerde görülen bu bakteri, iyi yıkanmayan yiyeceklerden bulaşabiliyor. Burada tarihi geçmiş, son kullanma tarihi geçmiş ya da açılıp bekletilmiş, uzun süre bekletilmiş, gerekli şekilde muhafaza edilememiş konserve ürünlerinden sonra ciddi şekilde ölümcül tablolara, besin zehirlenmelerine yol açıyor. Konserve ürünlerde kullandığımız markaya, kullanım koşullarına dikkat edelim. Ürünlerin açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmesine özen gösterelim” değerlendirmesi yaptı.

Hızlıca hekime başvurulmalı

Yaz aylarında sıkça karşılaşılan besin zehirlenmesine maruz kalan kişilerin bol bol su içmesini öneren Turşak, “Onun dışında yiyecek olarak haşlanmış patates, muz, probiyotik kullanmalarını tavsiye edebilirim. Eğer çok şiddetli bir tablo ortaya çıktıysa ciddi bir halsizlik, yorgunluk, bulantı kusma şikayetleri eşlik ediyorsa hızlıca hekime başvurulmalı. Hekimler bu noktada gereken önlemi alacaktır” dedi.







