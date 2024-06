Sıcaklarda et ve tavuğa dikkat

Sıcak havaların etkisiyle besin zehirlenme vakaları arttı. Birçok bakteri parazitin besin zehirlenmesine yol açtığını belirten Medicana Ataköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdenç Turşak, “Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve yıkanmamış meyve ve sebzelere çok dikkat etmek gerekiyor. Burada en sık karşılaşılan bakterilerden biri stafilokok olarak adlandırılıyor. Bu bakteriler en fazla et ve et ürünlerinden hem de süt ve süt ürünleriyle bulaşıyor” dedi.