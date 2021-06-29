Gündem Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Botan Efsanesi gösterisi izleyenleri büyüledi
SİİRT

Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi

Siirt Valiliği himayelerinde Siirt Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Botan Efsanesi Gösteri Sanatları Grubu izleyenleri büyüledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Botan Efsanesi gösterisi izleyenleri büyüledi
'Botan Efsanesi' gösterisi mest etti.

Siirt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, çeşitli mesleklerden 40 kişinin yer aldığı ’Botan Efsanesi Halk Dansları Gurubu’ Siirt Belediyesi Anfi Tiyatroda sunduğu gösteri izleyenleri büyüledi.

Siirt'in tarihinde ve kültüründe yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikâyeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriyi Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Kadir Yıldız ve Belediye Başkanı Danışmanı Şefik Erden ve vatandaşlar izledi.

Gösteri sonunda, 40 kişilik dans ekibine çiçek takdim eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Gösteri Sanatları Topluluğu Yönetmeni Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı kutladı, başarı dileğinde bulundu.

Siirt Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, gösteriyi izleyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu kültürel ve sanatsal çalışmaların Siirt’in tanıtıma büyük katkı sağladığını ifade etti.

Abone Ol Google News
Ucuz altın diye bir şey yok!

'Ucuz altın' diye bir şey yok!

​Uzun yıllardır kuyumculuk yapan Yüksel'den kritik uyarı.
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

​Üç ilçede 16 saatlik su kesintisi yapılacak.
Tahliye kararına itiraz ettik

Savcılıktan iki çocuğun istismarı davası ile ilgili açıklama

​Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İlk uygulama Ankara'da.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten br>'Elmalı davasına' ilişkin açıklama.

Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.

Trabzonspor yeni transferini basının karşısına çıkardı.

​Otobüsün üstünde ölümüne yolculuk.

Dev çukurlar <br>ölüm saçıyor

Dev çukurlar
ölüm saçıyor

​İstanbul'da dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.