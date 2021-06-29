Siirt Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Botan Efsanesi' gösterisi izleyenleri büyüledi

Siirt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Siirt Gösteri ve Sanat Topluluğu bünyesinde oluşturulan, çeşitli mesleklerden 40 kişinin yer aldığı ’Botan Efsanesi Halk Dansları Gurubu’ Siirt Belediyesi Anfi Tiyatroda sunduğu gösteri izleyenleri büyüledi.

Siirt'in tarihinde ve kültüründe yer alan, şiir ve türkülere konu olan hikâyeleri koreografilerle anlatan dans topluluğu, vatandaşlardan tam not aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriyi Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Ali Aytek, Kadir Yıldız ve Belediye Başkanı Danışmanı Şefik Erden ve vatandaşlar izledi.

Gösteri sonunda, 40 kişilik dans ekibine çiçek takdim eden Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Siirt Gösteri Sanatları Topluluğu Yönetmeni Zakir Alp ve Ramazan Kayıkçı kutladı, başarı dileğinde bulundu.

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Siirt Belediyesinin kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, gösteriyi izleyen tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bu kültürel ve sanatsal çalışmaların Siirt’in tanıtıma büyük katkı sağladığını ifade etti.