Silahlar çocukların eline kadar düştü

Türkiye'de bireysel silahlanma alarm verici boyutlara ulaştı. Son yıllarda silah edinme yaşı giderek düşerken, 14-17 yaş aralığındaki çocukların da yasa dışı yollarla silah temin ettiği ortaya çıktı. Umut Vakfı’nın verilerine göre, silaha yönelen gençlerin önemli bir kısmı, akran zorbalığına karşı kendini koruma amacı taşıyor. Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Psikiyatrist Ayhan Akcan, ilk kez bu yaş grubunda “akran tehdidine karşı silah edinme” motivasyonunun kayda geçtiğine dikkat çekerek, “Oran düşük olsa da bu çok kritik bir kırılma noktası” uyarısında bulundu. Silah edinmenin kolaylaşması aile içi şiddet, sokak çatışmaları ve intihar vakalarında da belirgin artışa yol açarken, bıçak, çakının yanı sıra beylik tabancaları da bireysel silahlanmanın temelini oluşturuyor. Bu sorunun en önemli risk grubunu gençler ve çocuklar oluşturuyor.