Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve geri gönderme merkezine getirilerek işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde otobüslere bindirildi.
Göçmenler, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanı'na götürüldü.
FOTOĞRAF 16
Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor.
Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri’nde misafir edilen toplam 542 kaçak göçmenin ülkelerine iadesi gerçekleştirildi.
Edirne İl Göç İdaresi’ndeki 215 kaçak göçmen sabah saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul’a gönderildi.
Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 215 göçmen, İstanbul’dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.
Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında yakalanarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine (GGM) teslim edilen toplam 327 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ise gece saatlerinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sınır dışı edilmek üzere sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra otobüslerle İstanbul Havalimanına sevk edildi. Afganistan uyruklu 327 kişi charter seferle ülkelerine gönderildi.
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
Sınır dışı edilecek 215 Afganistan uyruklu, Edirne'den İstanbul'a gönderildi
Sınır dışı edilecekler: 542 Afganistan uyruklu göçmen İstanbul'a gönderildi
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 542 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, İstanbul'dan ülkelerine gönderilmek üzere, Edirne ve Kırklareli İl Göç İdaresi'nden yola çıkarıldı.
GÜNDEM
227 göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi