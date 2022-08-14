Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi

Çiçeği satın almayan turistin kolunu ısırdı

Dünyanın önemli yerlerini gezerek tanıtım videoları çeken turist çift, İstanbul'da bir restoranda yemek beklerken internet üzerinden canlı yayın açtı. O esnada bir çocuk yanlarına gelerek masalarına çiçek bıraktı. Bir müddet bekledikten sonra çiçeği satın almayacaklarını anlayan küçük çocuk, sarılma bahanesiyle yaklaştığı turistin kolunu ısırıp çiçeği de alarak kaçtı.