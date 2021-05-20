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Sınırda alçak uçuş

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bloğun başını çeken Fransa, önceki gün Güney Kıbrıs’ta provokatif bir tatbikata imza attı. Talos 2021 kod adını taşıyan tatbikatta, Fransız savaş uçakları, Rum Kesimi-KKTC sınır hattıda 6 saat boyunca alçak uçuş gerçekleştirdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Sınırda alçak uçuş
Güney Kıbrıs ile Fransa arasında icra edilen tatbikat 6 saat sürdü.

Doğu Akdeniz’de Türkiye karşıtı bloğun başını çeken Fransa, önceki gün Güney Kıbrıs’ta provokatif bir tatbikata imza attı. Talos 2021 kod adını taşıyan tatbikatta, Fransız savaş uçakları, Rum Kesimi-KKTC sınır hattıda 6 saat boyunca alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçaklar sınır ihlali yapmasa da Akıncılar’dan Bağlıköy’e kadar olan sınır hattında savaş uçaklarının alçak uçuş yapması korku ve paniğe neden oldu.

  • Güney Kıbrıs ile Fransa arasında icra edilen tatbikatın 6 saat sürdüğünü aktaran KKTC III. Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Prof. Dr. Ata Atun, “Kıbrıs semalarında alçak uçuş gerçekleştirdiler ve Fransız savaş uçakları, sınır hattında da uçuş yaptı. Herhangi bir şekilde sınır ihlali olmadı. Özellikle Akıncılar’dan Bağlıköy’e kadar olan sınır hattında alçaktan uçan Fransız savaş uçakları nedeniyle KKTC’de yaşayan ve tatbikattan haberi olmayan birçok vatandaş, korku ve panik yaşadı. Bu tür tatbikatlar her yıl tekrarlanmakta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi AB’nin arkasına saklanarak aklınca KKTC’ye ve Türkiye’ye gözdağı vermeye çalışmaktadır” yorumunu yaptı.
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