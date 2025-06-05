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Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 5' yükseldi: Koltuk altındaki keneyi kendisi çıkaran yaşlı adam kurtarılamadı

Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 5' yükseldi: Koltuk altındaki keneyi kendisi çıkaran yaşlı adam kurtarılamadı

10:435/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
IHA
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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Hastanede tedavi gören Ağcabal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağcabal'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Kurban Bayramı'nın ikinci günü memleketi Karaçam köyünde defnedileceği öğrenildi. Kent genelinde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.




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