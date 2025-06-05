Sivas'ta keneden ölenlerin sayısı 5' yükseldi: Koltuk altındaki keneyi kendisi çıkaran yaşlı adam kurtarılamadı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.