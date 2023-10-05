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Son dakika atakları: Delegeye kuşatma

CHP’de İstanbul kongresine sayılı günler kala sonucu belirleyecek delegeler kuşatma altında. İmamoğlu, büyük kongreye gidecek 196 delegeyi belirleyecek bazı ilçe delegeleriyle bir otelde buluştu. Genel merkezin adayı Canpolat da bazı ilçe başkanları ve delegelerle bir araya geldi.

Mehmet Güney
04:00 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de Ankara ve İzmir’i kaybeden değişimciler önümüzdeki pazar (8 Ekim) yapılacak İstanbul İl Kongresi için işi sıkı tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir otelde, büyük kongreye gidecek 196 delegeyi belirleyecek bazı ilçe delegeleriyle bir araya geldi. Değişimcilerin il başkanlığına adayı gösterdiği Özgür Çelik ile CHP yönetiminin desteklediği Cemal Canpolat, desteklerini artırmak için delege turlarına devam ediyor.


İŞİ SIKI TUTUYOR

Ankara ve İzmir’i kaybeden değişimciler de İstanbul’u almak için yoğun çalışma yürütüyor. Özgür Çelik’i desteklediği bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbul’da işi sıkı tutuyor. Değişimciler için hareket eden İmamoğlu’nun, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Avcılar’da bir otelde büyük kurultay delegelerini seçecek ilçe delegeleriyle bir araya geldiği ortaya çıktı. Değişimin önemine vurgu yaptığı ifade edilen İmamoğlu’nun özellikle kararsız delegeleri merkezine koyduğu öğrenildi.


ANINDA MİSİLLEME

Genel merkezin destek verdiği Cemal Canpolat da Avcılar İlçe Başkanlığı’nda, il yöneticileri, Avcılar, Büyükçekmece, Bakırköy, Çatalca, Maltepe ilçe başkanları ve delegeleriyle bir araya geldi. Canpolat’ın ziyareti, İmamoğlu’na misilleme olarak yorumlandı.


#politika
#CHP
#delege
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