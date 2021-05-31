Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Son dakika haberi: ​Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbirleri kararlarını açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yüz yüze eğitim ile ilgili detayları duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yüz yüze eğitim yarın başlıyor"

Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz.

7 Haziran pazartesi günü tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

2020- 2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.


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