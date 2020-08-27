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POLİTİKA

Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine yeni koronavirüs genelgesi

Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine koronavirüs tedbiri yazısı: Temasın aza indirilmesi için ön büro kurulacak

Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla, başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine, "Kovid-19 tedbirleri"ne yönelik yazı gönderildi. Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak. Vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yazıya göre, vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.

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  • Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla iletilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde tüm kamuda olduğu gibi adalet hizmetleri alanında da Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda birtakım önlemler alındığı, bu önlemlerin hastalığın bulaşma riskinin azaltılmasına katkı sağladığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda hazırlanan "Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu"nun 29 Mayıs'ta paylaşıldığı aktarılan yazıda, kılavuzda yer alan önlemlerin hızlı şekilde uygulanıp hayata geçirildiği, yeni adli yıl nedeniyle bazı konuların hatırlatılmasında fayda görüldüğü vurgulandı.

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Yazıya göre, kılavuzdaki tedbirlere titizlikle uyulacak, adliye girişlerinde ve bina içerisinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek ilave uygulamalar hayata geçirilecek.

Hizmet binalarında hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi ve maske kullanımı sağlanacak, adalet hizmetlerinden faydalanan vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak.

İşleri kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek

Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle izlenen personele ilişkin işlemler gecikmeden yapılacak, bu personelin tedavi süreçlerindeki ihtiyaçları da takip edilecek.

  • Çalışma alanlarında bulunacak kişi sayısının kılavuzdaki esaslara uygun olması sağlanacak, kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için gereken hijyen malzemeleri ile ekipmanlar tedarik edilecek.

Tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak, icra ve iflas dairelerinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek, vatandaşlar ve avukatların işlerini kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek.

Öte yandan yerel düzeyde fayda görülen önlemler İl Pandemi Kurulları ile iletişim kurularak gecikmeden alınacak.

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