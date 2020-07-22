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EĞİTİM

Son dakika haberleri: ​Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar: Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı sorusuna cevap verdi.

Haber Merkezi Diğer
​Ziya Selçuk
​Ziya Selçuk

31 Ağustos’ta okullar hangi şartlar altında açılacak? Ne tür model ve senaryolar üzerinde duruluyor? Ailelerin endişe ve kaygıları nasıl giderilecek? CNN Türk'te; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruları yanıtlıyor.

Tüm ülkeleri izliyoruz. Bilim Kurulu ile sürekli görüşüyoruz. Çocuklarımızı riske atacak hiçbir kararı almayız.

İki ay sonra ne olacağını bilmiyoruz ki net bir tablodan bahsedelim.

Temel niyetimiz okulları açmak. Her yerde normalleşme olurken okullar ile ilgili tümüyle bir kısıtın olması söz konusu olmayacaktır.

Biz bakanlık olarak 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

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Okullar 31 Ağustosta açılacak mı?

Okullar 31 Ağustos'ta
açılacak mı?

​Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar.
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