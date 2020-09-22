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Gündem Oruç Reis periyodik bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdenize açıldı
ANTALYA

Son dakika haberleri: Oruç Reis Antalya Limanı'ndan ayrıldı - Oruç Reis yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı

Oruç Reis periyodik bakımlarının ardından yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı

35 günlük Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma yaptıktan sonra bakım ve ikmal çalışmaları için Antalya Limanı'na demirleyen Oruç Reis Gemisi bugün limandan ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oruç Reis, limandan ayrıldı.
Oruç Reis, limandan ayrıldı.

Doğu Akdeniz'de sismik araştırma yapan Oruç Reis, 35 günlük faaliyetlerinin ardından periyodik aylık bakımı ve ikmal için geçtiğimiz hafta Antalya Limanı'na demirlemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de geri adım atılmadığını, Oruç Reis gemisinin bakım ve ikmal için çekildiğini, bakımların yapıldıktan sonra yeni görev yerine gideceğini belirtmişti.

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LİMANDA AYRILDI

  • Rutin periyodik bakımları yapılan Oruç Reis Gemisi, bugün Antalya Limanı'ndan ayrılarak Akdeniz'e açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü. Oruç Reis'e destek veren Ataman ve Cengiz Han gemilerinin hâlâ Antalya Limanı'nda bulunduğu belirtildi.

Oruç Reis'in seyir rotası...

35 GÜN SİSMİK VERİ TOPLAMIŞTI

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, her ay düzenli olarak yapılan bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaştı. Oruç Reis gemisi bir haftalık ikmalin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı. Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.

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