İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38) aile katliamı yaptı. Dört yaşındaki kızı Linda Yılmaz'ı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) tabancayla öldürüp, boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı (38) ağır yaralayan Yusuf Yılmaz daha sonra aynı silahla kendini vurarak öldürdü. Yusuf Yılmaz'ın otomobilinden çıkanlar dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.