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Yedi ilde nefes kesen operasyonlar: Şenerler, Avcılar ve Karallar isimli üç suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Manisa merkezli yedi ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında, Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı üç ayrı Organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:08 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:59 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yedi ilde düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarından görüntüler.
Yedi ilde düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarından görüntüler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.


Bakan Yerlikaya operasyonlarda üç suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Manisa merkezli yedi ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında, Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı üç ayrı Organize suç örgütü çökertildi.


Yedi ilde düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarından görüntüler.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.


Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;


Yedi ilde düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarından görüntüler.

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

📌Kara para aklama,

📌Nitelikli dolandırıcılık ve

📌Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.


Yedi ilde düzenlenen 'MAHZEN-11' operasyonlarından görüntüler.

Operasyonlar sonucu:

📌7 adet ruhsatsız tabanca,

📌6 adet av tüfeği,

📌47 otomobil

📌2 tekne,

📌Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile

📌Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.


Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.

#MAHZEN-11 operasyonları
#Manisa
#Fedai Karal
#Sadrettin Avcı
#Erdoğan Şener
#Organize suç örgütleri
2 saat önce
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