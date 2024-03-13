İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya operasyonlarda üç suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.
Manisa merkezli yedi ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında, Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı üç ayrı Organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
📌Kara para aklama,
📌Nitelikli dolandırıcılık ve
📌Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌7 adet ruhsatsız tabanca,
📌6 adet av tüfeği,
📌47 otomobil
📌2 tekne,
📌Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile
📌Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.
Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.