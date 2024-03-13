İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda üç suç örgütünün de çökertildiğini açıkladı.

Manisa merkezli yedi ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında, Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı üç ayrı Organize suç örgütü çökertildi.