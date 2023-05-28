Sosyal medyada saldırıya başladılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmene Nazi benzetmesi yaptılar

Mete Aktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekçilerine Nazi benzetmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim galibiyeti sonrası sosyal medyada yandaş isimler saldırıya başladı. O isimlerden biri de spor yorumcusu Mete Aktaş. Aktaş Erdoğan ve destekçileri için çirkin ithamlarda bulundu.
Nazi benzetmesi yaptı
Nazi benzetmesi yaptı
Aktaş, seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren on milyonlarca seçmeni hedef aldı. Karede, Kalabalık bir grup tarafından Nazi selamı veriliyor. Yandaş Aktaş seçmene Nazi benzetmesi yaptığı fotoğraf karesini “Devamke” notuyla yayımladı.
#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
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1 saat önce