Sosyal medyada saldırıya başladılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmene Nazi benzetmesi yaptılar

Aktaş, seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren on milyonlarca seçmeni hedef aldı. Karede, Kalabalık bir grup tarafından Nazi selamı veriliyor. Yandaş Aktaş seçmene Nazi benzetmesi yaptığı fotoğraf karesini “Devamke” notuyla yayımladı.