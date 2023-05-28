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Sosyal medyada saldırıya başladılar: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren seçmene Nazi benzetmesi yaptılar

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın galibiyeti malum çevrelerde rahatsızlığa neden oldu. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ona oy verenler hedef alındı. Yandaş isimler Erdoğan ve destekçilerine çirkin benzetmelerde bulundu.

22:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mete Aktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekçilerine Nazi benzetmesi yaptı

Mete Aktaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekçilerine Nazi benzetmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim galibiyeti sonrası sosyal medyada yandaş isimler saldırıya başladı. O isimlerden biri de spor yorumcusu Mete Aktaş. Aktaş Erdoğan ve destekçileri için çirkin ithamlarda bulundu.

Nazi benzetmesi yaptı

Aktaş, seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek veren on milyonlarca seçmeni hedef aldı. Karede, Kalabalık bir grup tarafından Nazi selamı veriliyor. Yandaş Aktaş seçmene Nazi benzetmesi yaptığı fotoğraf karesini “Devamke” notuyla yayımladı.
#cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları
#Mete Aktaş
#seçim sonuçları
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