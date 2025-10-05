Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Suda çırpınan iki genci çevredekiler son anda kurtardı

Suda çırpınan iki genci çevredekiler son anda kurtardı

17:305/10/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Boğulma tehlikesi geçiren iki genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.
Boğulma tehlikesi geçiren iki genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan Fırat nehrine girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 genci çevredeki vatandaşlar kurtarıldı. Sudan çıkartılan 2 şahsın durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi altında bulundukları öğrenildi.

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan Fırat Nehri'ne girerek boğulma tehlikesi geçiren iki genci çevredeki vatandaşlar kurtardı.


Gaziantep’in Karkamış ilçesinde Fırat Nehri’ne giren 2 kişi bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Gençlerin boğulma tehlikesi yaşadığını gören çevredeki vatandaşlar hemen suya atlayarak şahısları kurtardı. Sudan çıkartılan 2 şahsın durumlarının iyi olduğu, ayakta tedavi altında bulundukları öğrenildi.



#Gaziantep
#Fırat Nehri
#boğulma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İŞKUR SON DAKİKA DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?