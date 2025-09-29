Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Su kanalında feci ölüm

Su kanalında feci ölüm

20:2429/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesinde, su kanalına düşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.U. idaresindeki 42 ADP 890 plakalı otomobil, Alpaslan Mahallesi Abdür Reşit Caddesi'nde yoldan çıkarak kanala düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki M.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



#Konya
#Su kanalı
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ'den ilk kez kiralık konut dönemi: TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman? Şartlar neler? Emeklilere, gençlere, engellilere ve 3 çocuklu ailelere özel kontenjan