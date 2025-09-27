Tırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Konya - Adana Kara yolu üzeri Ereğli Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.E. idaresindeki 11 UA 480 plakalı Volvo marka tır, yolun karşısından karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Eren Özcan’a (20) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.