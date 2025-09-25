Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

20:4225/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da Ereğli- Halkapınar karayolunda karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kazada ikiz kardeşler hayatını kaybederken beş kişi de yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Ereğli- Halkapınar karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Koçer yönetimindeki 42 L 3889 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Erdoğan'ın kullandığı 42 E 9064 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden ikiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Konya
#Kaza
#Ereğli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dev bankadan altın için rekor tahmin: 4.150 dolar