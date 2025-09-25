Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

Kazada ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden ikiz kardeşlerin babası Mehmet Koçer, eşi Ayşegül Koçer ile diğer sürücü Kadir Erdoğan, yanındaki Ferhat Bozkuş ve Hüseyin Bozkuş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz ikizlerin cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Ayşegül Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.