Apartmanda çıkan yangından 13 kişi etkilendi

16:5820/09/2025, Cumartesi
Konya’da 5 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 15.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Campınar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Sokak üzerindeki binanın ikinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Alevleri fark eden daire sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, diğer taraftan ise merdivenli araç yardımıyla üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Dumandan etkilen 13 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

