7 araçtan parça birleştirip ünlü markanın otomobilini yaptılar

otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi. Aracı satmak isteyen kişinin daha önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.S. aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön, arka, tavan ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından sadece 2 parça değişen olarak bilgilendirildi. Aracı satmak isteyen kişinin daha önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.S. aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön, arka, tavan ve direk bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören A.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

Son zamanlarda artan araç birleştirme olaylarına dikkat çeken oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, "Bir aracı 2 değişen diye getirdiler ama araçtaki değişen parçalara da hepsine sök tak değişme işlemi yapılmış, bu parçalardan 5 parçasına da sök tak yazılmış rapora. Biz bu aracı incelediğimizde aracın tavanının değişik olduğunu, direklerden kesmeler olduğunu diğer parçaların da hepsinin çıkma yapılarak değişim olduğunu belirledik ve toplama araç olduğunu parçaların ise farklı farklı araçlardan alındığını tespit ettik. Bunları da alıcı ve satıcıya tek tek gösterdik, ikna oldular. Bu aracı alacaklar ise almaktan vazgeçti, bize teşekkürlerini bildirdi" dedi.