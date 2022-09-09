​Sultan Alparslan dönemine ait altın sikke ilgi görüyor

Müzeye getirdikleri sikke için özel vitrin hazırladıklarını ve ona uygun baskılar uyguladıklarını belirten Ercek, şöyle devam etti:

"Sikkemizi özel vitrinde sergileyerek ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bu değerli eseri Antalya Müze Müdürlüğü denetiminde faaliyet yürüten koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı bağışladı. Bundan büyük mutluluk duyduk. Ahlat, Sultan Alparslan ile anılan bir ilçe. Bunun için sikkenin burada sergilenmesinin anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoner Avukat Bahadır Kalaycı'nın destekleri oldu. Kısa süre içinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Sosyal medyadan yaptığımız paylaşımları görenler merak ettikleri için geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan sikkenin nerede basıldığı bilinmiyor ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılı."

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Altın sikke.

Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazıların yer aldığını ifade eden Ercek, "Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O Allah, kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir.' yazmaktadır. Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Sikke için özel vitrin hazırlandı.

Ziyaretçilerden Habip Kolaç da müzeye sikkeyi görmek için geldiklerini anlatarak, "Tarihçi olduğum için çok meraklandım ve görmek istedim. Çoğu eseri burada gördüm ve tanıdım. Büyük Zafer'in sikkesi olduğunu duydum. Sultan Alparslan'ın zenginliğini, bereketini aktardığını gördüm. Tarihi tam olarak belli değil ama bin yıllık eser olduğu için gerçekten merak uyandırıyor." dedi.

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FOTOĞRAF 8 Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğünün girişimleri sonucu bağışlanan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık sikke, ​ Antalya'da yaşayan koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı'dan alınarak Ahlat Müze Müdürlüğüne getirildi. Müzede oluşturulan özel bir vitrinde sergilenen altın sikke, ziyaretçiler tarafından oldukça ilgi görüyor. \"AHLAT ALPARSLAN'LA ANILAN BİR İLÇE\"<br><br>Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, “ Ahlat, Alparslan ile anılan bir ilçedir. Alparslan'la anıldığı için de bu sikkenin burada olmasının oldukça anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu süreçte Antalya Müze Müdürümüz Mustafa Demirel ve koleksiyoncu Avukat Bahadır Kalaycı gerçekten çok destekleri oldu. Kısa süre içerisinde müzemizde sergilediğimiz bu eser, Alparslan'a ait olduğu için ziyaretçilerimizi de mutlu ediyor. Çünkü kaynaklarda Malazgirt Savaşı öncesinde Alparslan'ın burada konakladığını, savaş stratejisini burada belirlediğini, burada otağını kurduğu biliniyor.<br> Bu nedenle ziyaretçiler müzede Alparslan'a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu sikkeyi getirdikten sonra gerçekten gördük ki ziyaretçi sayısında da bir artış söz konusu oldu. Sosyal medyadan yapmış olduğumuz paylaşımları görenler merak ettikleri için bizzat geldiklerini ifade ediyorlar. Basım yerinin yazıldığı kısım silik olduğundan, sikkenin nerede basıldığı bilinmemekte ancak Alparslan'a ait olduğu üzerinde yazılıdır. Sikkenin ön ve arka yüzünde Arapça yazılar yer alıyor. Sikkenin ön yüzünde 'Adil, Allah'tan başka ilah yoktur. Öncesi ve sonrası Allah'a aittir', arka yüzünde ise 'Muhammed Allah'ın resulüdür. Şahların Şahı İslam Meliki Muazzam Sultan Alparslan. O, Allah kendisine ortak koşandan hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için resulünü hidayet ve hak dini ile gönderendir' yazmaktadır\" dedi. \"BU DEĞERLİ ESERİ HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ\"<br><br>Tüm ziyaretçilerin bu değerli eseri görmesini istediklerini belirten Ahlat Müze Müdürü Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>“Alparslan'a ait eserin yaklaşık bin yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. 10 gündür eser müzemizde sergileniyor. Sergilendiğinden beri eserin yoğun bir ilgi gördüğünü gözlemledik. Vatandaşlarımız Ahlat'ta Alparslan'a ait bir eserin sergilenmesini bekliyordu. Teşhir edildikten sonra yoğun bir ziyaretçi almaya başladı. Bu değerli eseri müzemize bağışlayan avukat Bahadır Kalaycı ve süreç içerisinde desteğini esirgemeyen Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel'e teşekkür ederim.\" dedi. Tam bin yıllık: Vatandaşlar görmek için akın ediyorlar Antalyalı bir koleksiyoncu tarafından Bitlis'in Ahlat Müzesi'ne bağışlanan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke halkın ziyaretine açıldı. Vatandaşlar görmek için Ahlat Müzesi'ne akın ediyorlar.

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