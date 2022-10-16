Gündem Süphan Dağının zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
BİTLİS

Süphan Dağı’nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Süphan Dağı’nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü
Foto/arşiv

Bitlis ve ilçelerinde belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Van Gölü’nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’nın zirvesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Havalar soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını belirten Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı’nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
FOTOĞRAF 9
Title
Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Title
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.<br><br>
Title
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
Title
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Title
Title
Title
Title
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
FOTOĞRAF 18
Title
Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı.
Title
Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
Title
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.
Title
Rezidansta oturan ev sahipleri yangın haberini alınca telaşlı şekilde olay yerine geldi.
Title
Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti.
Title
Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.
Title
Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi.
Title
Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. Ev sahipleri ise telaşlı gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izledi.
Title
Ev sahiplerinden Emrah balta ”Yangının neyden çıktığını anlamadık apar topar merdivenlerden aşağıya indik asansörler zaten çalışmıyordu. Ne olduğu anlamadım bir anda şoka uğradık” dedi. Bir başka ev sahibi Mesut Kösedağı ” Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi” dedi.
Title
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Title
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Title
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının klima arızasından meydana geldiği öğrenildi.


İrandahapishane yangını

İran'da
hapishane yangını

Sekiz kişi yaralandı sokaklar hareketlendi.
Düğünde kan aktı

Düğünde kan aktı

​Bıçakların çekildiği kavgada üç kişi yaralandı.
Acımız büyük

​Maden faciasında kaybımız 41'e yükseldi.
Yol kavgasında<br>dehşete düşüren görüntü

Yol kavgasında
dehşete düşüren görüntü

​Kafasına kaldırım taşı vurarak ağır yaraladılar.
Polisi görünce<br>'Ben neredeyim' dedi

Polisi görünce
'Ben neredeyim' dedi

Yakalanacağını anlayan hırsız uyuyor numarası yaptı.

​Eşinin çizmesiyle iyi haber bekledi.
Yangının çıkış<br>nedeni belli oldu

Yangının çıkış
nedeni belli oldu

​Kadıköy'deki 24 katlı binada korkutan anlar.

​Ekspertiz müşteri ne isterse onu yazdı.

​59. Antalya Film Festivali politik hesaplaşmanın yeni adresi oldu.

​Vadistanbul'da 28 Şubat esintileri.

​Biri bende diğeri Vatikan'da.

​40 yaş kritik evre.
15 günlük yasak kararı

15 günlük yasak kararı

​Valilik detayları açıkladı.
Kadro verilecek

Kadro verilecek

​Asgari ücret, EYT, 3600 ek gösterge derken bir müjde daha.

​Selçuk Bayraktar müthiş haberi duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.