Bitlis ve ilçelerinde belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Van Gölü’nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’nın zirvesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Havalar soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını belirten Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı’nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.
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Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.<br><br>
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Adana'da alüminyum fabrikasında yangın
Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.
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Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı.
Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.
Rezidansta oturan ev sahipleri yangın haberini alınca telaşlı şekilde olay yerine geldi.
Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti.
Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.
Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi.
Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. Ev sahipleri ise telaşlı gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izledi.
Ev sahiplerinden Emrah balta ”Yangının neyden çıktığını anlamadık apar topar merdivenlerden aşağıya indik asansörler zaten çalışmıyordu. Ne olduğu anlamadım bir anda şoka uğradık” dedi. Bir başka ev sahibi Mesut Kösedağı ” Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi” dedi.
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının klima arızasından meydana geldiği öğrenildi.