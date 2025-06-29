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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikastı MİT mi engelledi: SANA'dan açıklama geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikastı MİT mi engelledi: SANA'dan açıklama geldi

Mahmud Hüdayi Uysal
Mahmud Hüdayi Uysal
20:2329/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimini MİT engelledi" iddiaları
"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimini MİT engelledi" iddiaları

Geçtiğimiz günlerde özellikle Türk ve Suriye basınında geniş yer bulan, "Milli İstihbarat Teşkilatı, Dera'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik suikast girişimini başarıyla engelledi" şeklindeki haberler hakkında Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'dan açıklama yayımlandı. SANA, "İddiaların gerçekliği bulunmamaktadır" ifadelerini kullandığı kısa metinli bir paylaşımda bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Kurban Bayramı'nın ilk günü
(6 Haziran)
Suriye'nin güneyinde bulunan ve
'devrimin beşiği'
olarak nitelendirilen Dera iline ziyarette bulundu.
Bölgede yaşayan halkla bir araya gelen ve
Hz. Ömer Camii'ne ziyarette bulunan
Şara'ya
Suriye Başmüftüsü Üsame er-Rifai
de eşlik etti.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Dera'ya ilk ziyareti | 6 Haziran 2025

Ziyarette bir anormallik yaşanmadı

Bölgedeki yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere ve
Ahmed Şara'ya yakın isimlerin
söylemlerine göre, ziyarette
herhangi bir güvenlik problemi
ile karşılaşılmadı.
Suriye Cumhurbaşkanı'nın Dera'ya planlanan ziyareti
'eksiksiz' ve 'zamana uygun'
gerçekleştirildi.
Aynı günlerde
hem Arap hem de Türk basınına
ziyaretle ilgili
olumsuz
bir bilgi yansımadı.

'Şara'ya suikast' iddiaları

27 Haziran günü sosyal medya platformu X'te
(eski adıyla Twitter)
Suriyeli Arap kullanıcılar tarafından,
Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik bir suikast girişiminin Türk istihbaratı sayesinde engellendiği
haberleri dolaşıma sokuldu.
Suriye Resmi Haber Ajansı
SANA'nın da daha sonrasında yalanlayacağı
bu haberler, aynı hızda
Türk medyasında
da geniş yer edindi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

SANA iddiaları yalanladı

Suriye'nin
devlet destekli resmi haber ajansı
SANA (Syrian Arab News Agency), bugün öğle saatlerinde X hesabından bir 'Son Dakika' başlığıyla,
"Şara'ya Dera'da suikast girişimi Suriye Arap Ordusu ve MİT'in de desteğiyle engellendi şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır"
ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu.
SANA, kaynak olarak
Suriye İletişim Bakanlığı yetkililerini
işaret etti.
Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın 29 Haziran tarihli paylaşımı

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