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Tahıl Koridoru yeniden açılsın

Tahıl Koridoru yeniden açılsın

Canberk Doğan
04:0016/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nariman Celal
Nariman Celal

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Nariman Celal, Tahıl Koridoru’nun yeniden işletilmesi istediklerini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Celal, koridor konusundaki çalışmaların Rusya’nın tutumu nedeniyle durduğunu belirterek “Rusya, işgal ettiği topraklardaki tahılı kendi çıkarları için kullanmak istiyor. Biz buna karşıyız ve koridorun yeniden işler hale gelmesini istiyoruz” diye konuştu. Türkiye-Ukrayna ilişkilerini güçlendirmek için kapsamlı planları olduğunu da kaydeden Celal, Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği destekten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Celal, “Savunma sanayiinden diplomatik girişimlere kadar Türkiye her alanda destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın başlarında barış masası kurulması için önemli çabalar harcadı, biz bunu çok takdir ediyoruz” dedi.


#Tahıl Koridoru
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