Kremlin: Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerde tahıl anlaşması gündemde

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Rusya ve ABD heyetleri arasında şu sıralarda Suudi Arabistan'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ve ABD'nin savaşı sona erdirmek için bir çözüm yoluna gitme konusunda "ortak bir anlayışa" sahip olduğunu belirten Peskov, "Genel olarak, elbette çözüme ilişkin hala üzerinde çalışılması gereken birçok farklı yön var" dedi.

Görüşmelerin gündeminde tahıl anlaşması olarak bilinen "Karadeniz Girişimi"nin de olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu öncelikle deniz ulaşımının güvenliği ile ilgilidir. Eğer önceki girişimi hatırlarsanız, geçen sefer yerine getirilmeyen ülkemize yönelik oldukça büyük bir yükümlülükler kısmı vardı. Bu nedenle, bu konu da bugün gündemde olacak" ifadelerini kullandı.

'Silahlı kuvvetlerimiz, başkomutanın tüm talimatlarını takip ediyor'

Ukrayna'nın Rus enerji santrallerini vurduğu yönündeki raporlara değinen Peskov, gazetecilerin Rusya'nın "enerji santrallerine saldırıların durdurulması" anlaşmasına sadık kalıp kalmayacağı yönündeki sorusuna, "Şu ana kadar başkandan başka bir emir gelmedi. Silahlı kuvvetlerimiz, başkomutanın tüm talimatlarını takip ediyor, ancak elbette durumu çok yakından izliyoruz. ABD'li muhataplarımız da durumu izleyebilir ve uygun sonuçlara varabilir" şeklinde cevap verdi.





Enerji altyapılarına yönelik saldırıların 30 gün süreyle durdurulması önerisi kabul edilmişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, 18 Mart'ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Rusya ile Ukrayna'nın karşılık olarak enerji altyapılarına yönelik saldırıları 30 gün süreyle durdurulması önerisini kabul ettiği belirtilmişti.







