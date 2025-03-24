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Kremlin: Rusya ve ABD Ukrayna krizinin çözümünü istiyor

Kremlin: Rusya ve ABD Ukrayna krizinin çözümünü istiyor

13:2524/03/2025, Pazartesi
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik ortak bir anlayışa sahip olduğunu belirterek, "Ancak bu konuda yapılması gereken birçok teknik detay var." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da gazetecilerin güncel konulara dair sorularını cevapladı.

Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin başladığına dikkati çeken Peskov, müzakerelerin gündeminde Karadeniz'de gemilerin güvenliğine yönelik inisiyatifin yer aldığını kaydetti.


"Yapılması gereken çok iş var"


Peskov
, "Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var."
diye konuştu.

Rus ordusunun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın enerji unsurlarına saldırı düzenlememe emrini yerine getirdiğini kaydeden Peskov,
"Durumu dikkatle takip ediyoruz. Amerikan meslektaşlarımızın da bunu takip etme ve analiz etme şansı var."
ifadelerini kullandı.



#ABD
#Peskov
#Rusya
#Ukrayna
#Dmitriy Peskov

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