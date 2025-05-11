Tanrıkulu'na Kılıçdaroğlu vetosu

CHP’de TBMM Başkanvekilliği seçimi için rekabet başladı. Mevcut TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın yerine Sezgin Tanrıkulu, Tekin Bingöl ve Gürsel Erol’un isimleri geçiyor. Kurultayda Parti Meclisi (PM) listesi delinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kadar muhalif bir ismin parti yönetimine girmesini istemiyor. Söz konusu makam için CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu’nun adı anılsa da Tanrıkulu PM'de yer aldığı için Özel, PM’nin eksilmesini istemiyor. Meclis Başkanvekilliği için Tanrıkulu, PM yedek listesindeki ilk isimden dolayı Özel'den veto yedi. Tanrıkulu seçilmesi durumunda PM üyeliğini bırakmak zorunda kalacak. O zaman da birinci sıradaki yedek isim, yani Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal PM girmeye hak kazanacak. Sarıbal, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla biliniyor. CHP’nin başkanvekilliği için son dakika değişikliği yaşanmazsa Gülizar Biçer Karaca’nın yeniden aday olması ya da Tekin Bingöl’ün aday gösterilmesi bekleniyor. Gürsel Erol’un adaylık şansının ise son günlerde düştüğü belirtiliyor.