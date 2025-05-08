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BEDAŞ'tan CHP mitingindeki karartma iddialarına yalanlama

BEDAŞ'tan CHP mitingindeki karartma iddialarına yalanlama

00:258/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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BEDAŞ, CHP lideri Özgür Özel'in konuşma yaptığı mitingde karartma yapıldığı iddialarını yalanladı.
BEDAŞ, CHP lideri Özgür Özel'in konuşma yaptığı mitingde karartma yapıldığı iddialarını yalanladı.

CHP'nin 7 Mayıs'ta Beyazıt Meydanı'nda düzenlediği miting sırasında ışıkların bilinçli olarak kesildiği iddiaları üzerine BEDAŞ, konuya ilişkin açıklamada bulundu. BEDAŞ, miting süresince herhangi bir elektrik veya aydınlatma kesintisinin yaşanmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Şirket, hizmetin kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ve bölgede teknik bir arızanın da tespit edilmediğini açıkladı.

CHP'nin 7 Mayıs Çarşamba akşamı
Beyazıt Meydanı
'nda düzenlediği miting sırasında ışıkların kasten kesildiği yönündeki iddialara
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ)
yazılı bir açıklamayla cevap verdi.

"Herhangi bir elektrik arızası yaşanmadı"

Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "
elektrik kesintisi
" haberlerinin ardından yapılan açıklamada, miting süresince
Beyazıt Meydanı
'nda herhangi bir elektrik arızası ya da kesintisinin yaşanmadığı vurgulandı. Açıklamada, "Mitingin başladığı andan itibaren ve halen Beyazıt Meydanı'nda herhangi bir 'elektrik arızası veya kesintisi', 'aydınlatma arızası veya kesintisi' bulunmamaktadır." denildi.

"Elektrik dağıtım hizmeti kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülüyor"

BEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetinin görev ve yetki sınırları çerçevesinde kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürüldüğünü belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapıldığını duyurdu.



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