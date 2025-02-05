Tarihi ziyaret: Daimi dostluğun başlangıcı olsun

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan’ın ardından ikinci resmi ziyaretini Türkiye’ye düzenledi. Türkiye’nin gönderdiği özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na inen Şara’yı Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar karşıladı. 15 yıl aradan sonra Suriye’den Türkiye’ye ilk yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret öncesinde dijital ekranlara Arapça ve Türkçe karşılama mesajı yazıldı. Buradan Beştepe’ye geçen Şara, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda resmi törenle karşılandı.

GÖRÜŞME 3,5 SAAT SÜRDÜ

Girişte Türkiye ve Suriye bayrakları arasında samimi görüntüler veren Erdoğan ve Şara, ikili görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katıldı. İki lider 3,5 saat süren görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şara'yı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan "Tarihi nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum" dedi. Zaferlerinden dolayı Suriye halkını kutlayan Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ

13 yıllık kan ve gözyaşının ardından sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye halkı kendi geleceklerini belirlemede gerekli iradeye sahiptir. Türkiye olarak en zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gereken desteği vereceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlularımız yoğun çaba içerisinde. Önümüzdeki dönemde karşılık ziyaret ve temasların yoğunlaşacağı inancındayım.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

İlişkilerimizi yeniden stratejik düzeye kavuşturmak için tüm kurum ve kuruluşlarımız son 2 aydır yoğun çaba içindedir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı temaslarımızın inşallah daha da yoğunlaşacağı inancındayım. Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara ile bu ilke üzerine bina edilen samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenlik ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördüm.

TERÖRE KARŞI DESTEK MESAJI

Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. DEAŞ olsun PYD olsun her türlü mücadelede Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettim. Kampların kontrolü bakımından yanlarında olduğumuzu teyid ettik. Şara kardeşimin terör karşısındaki güçlü iradesinden dolayı memnuniyetimi belirttim. İnşallah dayanışmayla hareket ederek terörün olmadığı huzur ve güven iklimini hakim kılacağımıza inanıyorum.

GERİ DÖNUŞLER İVME KAZANACAK

Ülke idaresinin kapsayıcı ve kucaklayıcı yaklaşımını destekliyoruz. Suriye'nin harap olmuş şehirleri, kritik altyapının yeniden imarı konusunda gerekli desteğe hazırız. Gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Suriye'ye yönelik bir dizi uluslararası yaptırım, ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Yaptırımların kaldırılması için kısmen bir esneme sağlandı. Ancak tam netice alınıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz.

SURİYE AYAĞA KALKACAK

Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk. Şam Büyükelçiliğimizin ardından Halep Başkonsolosluğumuzu faaliyete geçirdik. THY Şam'a uçuşlarını başlattı. Yeni yönetimin ilk 2 ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin, halis niyetlerinin duyurulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden olduğu gibi Türkiye'den birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti. Ticaret, sivil havacılık, enerji, sağlık, eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi ilerletiyoruz. İman varsa imkan da vardır. Biz her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna iman eden insanlarız. Direniş azimleriyle bölgeye ve mazlumlara ilham olan Suriyeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle ülkelerini tekrar ayağa kaldıracaklarından hiç şüphe duymuyoruz" dedi.

Suriye halkı duruşunuzu hiç unutmayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise davetinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. “Suriye halkı Türkiye'nin kurumları, devletinin ve halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır” diyen Şara, şu ifadeleri kullandı:

DERİN BİR İŞBİRLİĞİ İSTİYORUZ

Suriye ile Türkiye arasındaki işbirliği tarihe dayanmaktadır. Kurtuluş Savaşı’nda Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi. Ortak coğrafyayı paylaşmaktayız. Kültürümüz, sosyal yapımız aynıdır. İki ülkenin halkı çok güçlüdür her zaman böyle devam edecektir. İlişkilerimizi derin bir stratejik işbirliğini dönüştürme arzusundayız. İnsani, ekonomik, kültürel alanlarda işbirliğine gitmeliyiz. Ortak stratejilerden bir tanesi güvenlik alanında olacaktır. Tehditleri ele aldık. Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. İsrail’in işgali altındaki Suriye toprakları konusunda İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1967 sınırlarına dönülmesi lazım.

SAYIN CUMHURBAŞKANINI SURİYE’YE DAVET EDİYORUM

Türkiye ile tekrar ticareti canlandıracağız. Altyapının yeniden yapılanması konusunda, Suriye'nin ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite olmasını istemekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha teşekkür ediyor, kendisini Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu gerçekleşecektir. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Emine Erdoğan, Latife El Durubi.

Yaraları birlikte saralım

Ziyarette Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya eşi Latife El Durubi de eşlik etti. Durabi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde ağırlandı. El Durubi görüşmede, desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Emine Erdoğan, "Kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük. Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim" dedi.











