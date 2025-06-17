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TCSG-87 gemisi, halkın ziyaretine açılıyor

TCSG-87 gemisi, halkın ziyaretine açılıyor

17:2017/06/2025, Salı
IHA
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Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, vatandaşların ziyaretine açılacak. Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, yarın Sahil Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıldönümü etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi.


Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



#TCSG-87
#Sahil Güvenlik
#Karadeniz Bölge Komutanlığı
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