TCSG-87 gemisi, halkın ziyaretine açılıyor

Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, vatandaşların ziyaretine açılacak. Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait TCSG-87 Komutanlığı Gemisi, yarın Sahil Güvenlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların ziyaretine açılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıldönümü etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edildi.
Atakum Çobanlı İskelesi'nde konuşlanacak gemi, 10.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
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