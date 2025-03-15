Tekirdağlı balıkçılar müsilaj nedeniyle erken paydos etti

Denizin dibinde salyanın daha yoğun olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, "Büyük teknelerimizdeki balıkçı arkadaşlarımız salya nedeniyle erken paydos etme kararı aldı. Allah nasip ederse 1 Eylül'de tekrar faaliyetlerine devam edecekler. Bu süreçte de ağlarının, teknelerinin bakımlarını yapacaklar. Fakat 12 metrenin altında bulunan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler." dedi.

Geçen ay daha çok Karadeniz'de avlandıklarını ifade eden Şeremet, "Karadeniz'de bereketli sezon geçirdik, neredeyse her gün palamut yakaladık. Hamsi oldu, istavrit oldu. Erken paydos etmemizin sebebi Karadeniz'de balık azaldı, Marmara'ya geldik. Marmara'da da salyanın çok olduğunu gördük, riske girmeden erken paydos kararı verdik. Ağ bakımlarımızı tamamladıktan sonra yeni sezon için umutla beklemeye başlayacağız." diye konuştu.