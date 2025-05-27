Terörsüz Türkiye için dil uyarısı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’deki gelişmelere ilişkin “Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. (ABD Başkanı) Trump da yaptırımların kalkmasında Cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi” dedi.

“Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz” diyen Çelik, şöyle devam etti: “Gelinen noktada terör örgütünün bütün uzantıları ile feshetmesidir. Somut olarak sahada eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün illegal yapılanmalarını, sınır dışındaki yapılanmaları ile feshini gerçekleştirmesi esas meseledir. MİT ve TSK sahada. Bu doğrulama mekanizmaları ile silahın bırakılıp bırakılmadığı ve ne düzeyde olduğu teyit edilecek. Suriye’de de terör yapılanmaları sona ermeli.”

ERDOĞAN’IN BİRİKİMİ HAZİNE DEĞERİNDE

Erdoğan’ın “Adaylık derdim yok” açıklamasına değinen Çelik, “Cumhurbaşkanımızın birikimi, sahip olduğu kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet olarak bir hazine değerindedir. Türkiye’nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir.”

Erdoğan’dan 'dil' uyarısı

MKYK'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmalarının hızlandırılması ve bir Anayasa Komisyonu kurulması talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulması kararı alınan Anayasa Komisyonu'nda 10 üyenin yer alması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca, "Terörsüz Türkiye süreci hakkında kullandığınız dile dikkat edin” uyarısında bulunduğu öğrenildi. MKYK üyelerine "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında talimatlarda bulunan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye süreci hakkında kullandığınız dile dikkat edin. Yanlış anlaşılmalara mahal verecek ifadeler kullanmaktan kaçının. Süreç çok hassas. Terör bitmesin diye uğraşanlar var” şeklinde konuştu. Erdoğan, "Süreç başarıya ulaşırsa DEM'in Türkiye partisi olmasının önü açılır” ifadelerini kullandı.







