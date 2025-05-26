Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı: Mekânı cennet olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akciğer kanserine yenik düşen İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.