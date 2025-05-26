Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı: Mekânı cennet olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı: Mekânı cennet olsun

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:4426/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlhan Şeşen için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kansere yenik düşen ünlü sanatçı İlhan Şeşen için bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akciğer kanserine yenik düşen İlhan Şeşen için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.


Erdoğan'ın mesajı şu şekilde;

İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.



#Recep Tayyip Erdoğan
#İlhan Şeşen
#Cumhurbaşkanı
#taziye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İrfan Orakçıoğlu kimdir?