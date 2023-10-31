TİKA Başkanı Serkan Kayalar'dan Türk hastanesini bombalayan İsrail'e tepki: Filistin için aynı şevkle çalışacağız

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söylemişti.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, işgalci İsrail ordusunun hedef aldığı Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Filistin için aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz"

TİKA tarafından yapılan ve 2017 teslim edilen hastanenin ciddi hasar aldığını belirten Kayalar, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimiz için aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin yaptırdığı hastane ciddi hasar gördü

Kayalar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TİKA olarak Filistin’in yeri bizler için her daim ayrı olmuştur. 2005 yılından bu yana Ramallah’ta 2012 yılından bu yana ise irtibat ofisimiz ile Gazze’de projeler hayata geçirmekteyiz.

Bugüne kadar Kudüs’ten Ramallah’a Gazze’den Eriha’ya 1000’in üzerinde hayata dokunan işi gerçekleştirmiş olmaktan da mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Ne yazık ki 7 Ekim’den bu yana Gazzeli kardeşlerimiz İsrail’in yoğun saldırıları altında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

Saldırıların ilk gününden bu yana kendileri de Gazzeli olan kahraman yerel personelimiz, hayatlarını da ortaya koyarak yardımları ulaştırmaya gayret ediyorlar.

Bu süreçte inşa ettiğimiz ve Filistin devletine teslim ettiğimiz bazı yapılar da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Özellikle Gazze’de inşası ile donanımını gerçekleştirdiğimiz ve 2017’de teslim ettiğimiz Gazze Sağlık Bakan Vekilliği ve Gazze İslam Üniversitesi tarafından hizmet veren 180 yatak kapasiteli “Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi”, İsrail’in dün ve bugün hastaneye ve hastane yakınına gerçekleştirdiği saldırılar sonucu ciddi hasarlar görmüştür.

Sürekli bakıma ihtiyaç duyan 80 kanser hastasına ve saldırılarda yaralanan diğer hastalara da hizmet veren hastanenin saldırıya uğraması kabul edilemezdir.

TİKA olarak bitirdiğimiz ve Filistinli otoritelere teslim ettiğimiz projelere dair gelişmeleri kurumlarımızla eşgüdüm içinde takip etmeye devam ediyoruz.

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Filistinli kardeşlerimiz için aynı şevkle çalışmaya devam edeceğiz."

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.