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ANKARA

TSK’nın başarısı karalanıyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik “kimyasal silah” iftirasına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar cevap verdi. Bakan Akar, kimyasal silah yalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısını karalamaya dönük olduğunu söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
TSK’nın başarısı karalanıyor
​TSK’nın başarısı karalanıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kimyasal silah yalanının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısını karalamaya dönük olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Akar, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'ya yönelik “kimyasal silah” iddiasının hatırlatılması üzerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

MAKSATLARI BELLİ

“Aslında maksatları, niyetleri ortada” ifadelerini kullanan Akar, şöyle devam etti: “Ne zaman terör örgütü çöküş sürecine girdi, büyük kayıplar vermeye başladı, bir çıkış yolu, yöntemi olarak iftira, karalama yoluna gitmeye çalıştılar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarısını karalamaya, insanların zihninde bulanıklık oluşturmaya çalışıyorlar”

İDDİA DEĞİL İFTİRA

Fincancı'nın açıklamalarının iddia değil, bir iftira olduğunu söyleyen Akar, “Bununla ilgili ülkemizin, bu vatanın evlatlarının, anayasal kurumlarının açık ve net şekilde tavrını göstermesi, tarafını belli etmesi lazım” dedi.

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