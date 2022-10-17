​Türkiye Yüzyılı’nın önemli parçası kadınlar.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir Yeni Şafak gazetesi Ankara Bürosu’nu ziyaret etti. Keşir gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti’nin 28 Ekim’de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu paylaşacağını hatırlatan Keşir, şöyle konuştu: “Özellikle yakın tarihteki dış politikada stratejimiz, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ‘one minute’ ile başlayan süreci, ‘dünya beşten büyüktür’ çıkışı... Bu, Türkiye yüzyılını inşa eden kavramlar. Biz de bu önümüzdeki yüzyılı hakikaten 20 yıllık icraatımızla taçlandıran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılına yakışan hem dünyada yeni hamleler yapmış bir Türkiye vizyonunu ortaya koymak istiyoruz. Her alanda. Yani kadınlar, temel haklar, kalkınma her kalemde söyleyecek sözümüz var.”

YASAKLARI KALDIRDIK

Hükümet olarak 20 yıldır kadınlarla ilgili eğitim başta olmak üzere pek çok düzenlemeler yaptıklarını belirten Keşir, “Yasakları kaldırdık, eğitimde erişilebilirliği yaygınlaştırdık. 2001’de yüzde 13,5 olan üniversite çağındaki kız çocuklarının üniversiteye erişim oranı bugün yüzde 49. Erkeklerde bu oran yüzde 40. Bir Türkiye vizyonundan bahsediyorsak, Cumhurbaşkanı’mızın bir sözü var, ‘Kadını dışlayan toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiştir’. Yüzde 50’nin olmadığı bir büyüme, bir kalkınmadan bahsedemeyiz. AK Parti buna inanıyor. Bu anlamda büyük Türkiye ya da Türkiye vizyonunun önemli bir parçası kadınlar” dedi.

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SORUNUN PARÇASIYDILAR

Keşir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışı için de, “Altı doldurulmamış, akşamdan oturuyorlar ya bir ajans söylemi, ya birinin fısıldaması ile içi doldurulmadan, kendi içinde çelişkileri olan birtakım çıkışlar yapıyorlar. Başörtüsü konusu sorunken, Kılıçdaroğlu, CHP ve avenesi sorunun bir parçasıydı. Şimdi sorun olmayan bir konuyu yeniden gündeme getirmek, siyasetin doğasına da aykırı” değerlendirmesini yaptı.