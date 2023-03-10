Türkiye'de şap hastalığının yeni varyantı ortaya çıktı: Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı

İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir.