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Türkiye'de şap hastalığının yeni varyantı ortaya çıktı: Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı

Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantının ortaya çıkması nedeniyle Denizli Valiliği alarma geçti. İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda kentteki hayvan pazarları önlem amacıyla kapatıldı.

22:39 . 10/03/2023 Cuma
AA
Şap hastalığının yeni tipi olan SAT-2 varyantı nedeniyle Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı. (Arşiv)

Şap hastalığının yeni tipi olan SAT-2 varyantı nedeniyle Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı. (Arşiv)

Denizli'deki hayvan pazarları, Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantının ortaya çıkması nedeniyle İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla önlem amacıyla kapatıldı.

Denizli Valiliği başkanlığındaki İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, SAT-2 varyantının ortaya çıkmasının ardından hastalığın salgın haline dönüşmemesi için toplandığı belirtildi.

Aksine hareket edenlere cezai işlem

Açıklamada, "
İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir.
" ifadelerine yer verildi.


#şap hastalığı
#Denizli
#hayvan pazarları
#SAT-2 varyantı
41 dakika önce
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Türkiye'de şap hastalığının yeni varyantı ortaya çıktı: Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı
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