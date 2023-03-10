Türkiye'de şap hastalığının yeni varyantı ortaya çıktı: Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı

Şap hastalığının yeni tipi olan SAT-2 varyantı nedeniyle Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı. (Arşiv)
Denizli'deki hayvan pazarları, Türkiye'de şap hastalığının daha önce hiç görülmeyen yeni tipi olan SAT-2 varyantının ortaya çıkması nedeniyle İl Hayvan Sağlığı Komisyonu kararıyla önlem amacıyla kapatıldı.
Denizli Valiliği başkanlığındaki İl Hayvan Sağlığı Komisyonunca yapılan yazılı açıklamada, SAT-2 varyantının ortaya çıkmasının ardından hastalığın salgın haline dönüşmemesi için toplandığı belirtildi.